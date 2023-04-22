"У нас все семь оставшихся матчей важные - не только игра с "Крыльями". Мы играем дома при своих болельщиках, поэтому обязаны выиграть. Понятно, что между нами и "Крыльями" шесть очков, но мы поговорили в раздевалке - уже пора брать очки. Матч дома с "Крыльями" будет тяжелый, но важный для нас", цитирует Майга "Чемпионат".
В матче 24-го тура чемпионата России "Пари НН" примет на своей домашней арене "Нижний Новгород" самарские "Крылья Советов" сегодня, 23 арпеля. Начало встречи запланировано на 14:00 по Москве. По итогам 23 проведенных матчей нижегородцы занимают 13 место в турнирной таблице и находятся в зоне стыковых матчей за право остаться в российской Премьер-лиге. "Крылья Советов" расположились на 12-й строчке. Самарцы опережают своих сегодняшних соперников на шесть очков за 7 туров до окончания чемпионата.
Полузащитник "Пари НН" Майга: поговорили в раздевалке - уже пора брать очки
Хавбек "Пари НН" Мамаду Майга рассказал, чего он ждет от игры против "Крыльев Советов" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"