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Тренер "Акрона" Калешин: после победы над "Спартаком" поздравили Бердыев и Ташуев. Вся Первая лига за нас болела

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Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин рассказал, что после победы над "Спартаком" (2:1) его команду поздравили многие представители Первой лиги.
Фото: ФК "Акрон"
- Поздравили Бердыев, Ташуев, ребята из "Уфы" и "Оренбурга". Многие из ФНЛ. Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела.

"Акрон", выступающий в Первой лиге и являющийся одним из середняков второго по силе дивизиона чемпионата России, смог обыграть московский "Спартак" в Кубке страны, выбив красно-белых из розыгрыша турнира. Также тольяттинский клуб переиграл в Кубке "Локомотив", "Динамо" и другие команды. Новым соперником "Акрона" станет "Краснодар".

Источник: "Чемпионат"


Кубок России Первая лига Акрон Калешин Бердыев Ташуев Спартак
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