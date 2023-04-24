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Мирзов: несомненно, хотел бы вернуться в "Спартак". Хочется закрыть этот гештальт

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Российский футболист "Химок" Резиуан Мирзов заявил о том, что ему было бы интересно снова стать игроком "Спартака".
Фото: РИА Новости
- Хотел бы вернуться в "Спартак"? Без сомнений, конечно, да. В "Спартаке" у меня, к сожалению, не получилось показать, на что я способен. Сыграло много факторов: ушел тренер, который меня привел, играли в другой футбол. Много отговорок можно придумать. Но смысла нет, это все в прошлом. Конечно, хочется закрыть этот гештальт, - приводит комментарий Мирзова Sport24.

Российский атакующий крайний полузащитник Резиуан Мирзов был приобретен "Спартаком" у "Ростова" летом 2019 года. Тогда столичный коллектив возглавлял Олег Кононов, который ранее работал с игроком в тульском "Арсенале". В красно-белой футболке Резиуан провел 33 поединка. За этот отрезок Мирзов сумел 1 раз поразить ворота соперников, а также смог записать на свой счет 2 результативных паса. В текущем розыгрыше национального первенства россиянин защищает цвета "Химок", за которые выступает с 2020 года. В 23 играх он забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Контракт футболиста с химчанами рассчитан до конца июня 2023 года. В этом же месяце Мирзову исполнится 30 лет.


Мирзов Спартак Химки
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