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Калешин - о состоянии после победы над "Спартаком": посмотрел Лигу чемпионов и уснул. Ощущение радости быстро ушло

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Наставник "Акрона" Виталий Калешин рассказал о своем эмоциональном состоянии после победы над "Спартаком" (2:1) в Кубке России.
Фото: ФК "Акрон"
- Посмотрел Лигу чемпионов и нормально уснул. Ощущение радости быстро ушло. Возможно, из-за стресса. Хотя поздравлений было много. Писали даже люди, которых я не знаю. Откуда у них мой номер – не представляю, - приводит слова Калешина "Чемпионат".

"Акрон" в полуфинальном противостоянии нижней сетки Кубка России одолел "Спартак" из Москвы. Тольяттинцы сумели забить два гола в первые 45 минут игры. Свои фамилии в протокол записали венесуэльский центрфорвард Андрес Понсе и 18-летний нападающий Никита Салтыков. В второй половине игры дружина Калешина продолжила атаковать и создавать моменты, но так и не сумела конвертировать свое преимущество в забитые голы. Нервную концовку "Акрону" своим точным ударом обеспечил португальский защитник Томаш Тавареш, забивший свой первый гол за москвичей. Несмотря на давление спартаковцев в концовке матча, "Акрону" удалось довести дело до победы.


Калешин Акрон Спартак
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