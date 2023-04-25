Игорь Федотов: у Безбородова была одна ошибка – он не назначил пенальти на Соболеве сам, только после просмотра VAR

– Безбородов провел хороший матч, хотя было нелегко. Была одна ошибка – он не назначил пенальти на Соболеве сам, только после просмотра VAR. Но это видеомомент, такое разглядеть тяжело. Что касается момента с падением Сперцяна, то там была обоюдная борьба, а потом Сперцян даже немного симулировал.
В конце никаких рук у игроков "Спартака" в штрафной не было, тут Безбородов тоже разобрался. Оценка только 7,9, но это не по игре. По игре должно было бы быть 8,5, – приводит слова Федотова "Чемпионат".
Накануне "Краснодар" упустил победу в выездном матче со "Спартаком" в рамках 24-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Открытие Банк Арена" завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Примечательно, что команда Владимира Ивича дважды вела в счете по ходу игры - 2:0 и 3:2, но в итоге потерпела поражение. Этот проигрыш стал для "быков" уже третьим в нынешнем сезоне, когда они лидировали с преимуществом в два гола.
Наибольшие вопросы во время игры вызвали два решения арбитра Владислава Безбородова. В первом случае он назначил пенальти за фол против нападающего "Спартака" Александра Соболева, который реализовал сам пострадавший. Позднее он закрыл глаза на контакт с полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном в штрафной площади хозяев.
Лидером таблицы чемпионата России за шесть туров до финиша сезона остается "Зенит", на счету которого 58 очков. Команда Сергея Семака опережает ближайшего преследователя "Ростов" на 9 баллов. "Спартак", замыкающий тройку сильнейших, отстает от сине-бело-голубых на 10 очков. Борьбу за медали также продолжает ЦСКА, у которого на три балла меньше, чем у красно-белых.
Накануне генеральный директор "Крыльев Советов" подал в отставку с занимаемой должности в знак протеста против судейского произвола в РПЛ. Также стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС получила жалобы от самарских "Крыльев Советов" и екатеринбургского "Урала" по итогам матчей 24-го тура. Отмечалось, что "Крылья Советов" подали жалобы в ЭСК РФС по пяти эпизодам выездного матча с "Пари НН" (1:2).
Игорь Федотов: у Безбородова была одна ошибка – он не назначил пенальти на Соболеве сам, только после просмотра VAR
Экс-арбитр чемпионата России Игорь Федотов разобрал судейство рефери из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова в матче 24-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром" (4:3).
Фото: Twitter