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Генич: будет очень красиво, если "Зенит" станет чемпионом в матче со "Спартаком"

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Известный комментатор Константин Генич поделился мнением по поводу возможного чемпионского матча "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Пусть и публично об этом никто не говорит, но думаю, что "Зенит" очень хочет приурочить это все к матчу со "Спартаком". При наличии Fan ID все равно будет 40-50 тысяч. Если чемпионство будет в матче с "Краснодаром", это тоже взбудоражит болельщиков, но со "Спартаком" это прям совсем красиво, как будто по сценарию написано, - приводит мнение Генича "РБ Спорт".

В 24 туре "Зенит" не испытал особых проблем со столичным "Динамо" (3:1). Дубль на свой счет записал новоиспеченный гражданин РФ Малком, еще раз ворота москвичей поразил Андрей Мостовой. Эта победа позволила невскому клубу сохранить свой 9-очковый отрыв от "Ростова", который тоже победил в текущем туре, обыграв "Урал" (3:1). "Спартак", взявший вчера три очка в поединке с "Краснодаром" (4:3) отстает от петербуржцев на 10 баллов. "Зенит" и дружина Гильермо Абаскаля встретятся в 26-м туре. Игра пройдет в Санкт-Петербурге. Три последних матча между коллективами на "Газпром Арене" закончились с общим счетом 11:1 в пользу "Зенита". Отметим, что два последних титула сине-бело-голубые выигрывали на домашней арене. Оба раза соперником был "Локомотив".


Генич Зенит Спартак
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