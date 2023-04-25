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Владимир Кузьмичев: не стал бы говорить, что Промес сильнее Азмуна и Вагнера

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Экс- заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичев сравнил Квинси Промеса с Вагнером Лавом и Сердаром Азмуном.
Фото: "Чемпионат"
- Все три вышеперечисленных игрока нападающие, но они все разные. Я бы не стал говорить, что Квинси сильнее Азмуна и Вагнера. В свое время Вагнер выглядел потрясающе, и с ним ЦСКА добился многих успехов, в том числе в кубке УЕФА. Был яркий период у Азмуна. Я бы не выделил Промеса из этой тройки, но они все где-то рядом, - приводит мнение Кузьмичева "РБ Спорт".

Вчера 31-летний голландец Квинси Промес своим точным ударом принес столичному "Спартаку" три очка в игре с "Краснодаром" (4:3). В этом сезоне вингер является главным голеадором столичного коллектива. За 31 игру в спартаковской футболке Квинси забил 22 гола во всех турнирах. Также игрок приплюсовал к голам 9 ассистентских действий. Мяч в ворота "Краснодара" для Промеса 85-м в РПЛ. Теперь он ворвался в тройку лучших бомбардиров турнира. Помимо голландца, больше всего голов в национальном первенстве среди легионеров забили экс-форвард ЦСКА из Бразилии Вагнер Лав и бывший иранский футболист "Зенита" Сердар Азмун, играющий на позиции центрфорварда. Оба игрока имеют в своем активе 85 голов. Уже в следующем туре с "Ростовом" Промес попытается их обогнать.


Промес Азмун Вагнер Лав Спартак Зенит ЦСКА Кузьмичев
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