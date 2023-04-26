"Конечно, хочется попасть в РПЛ. Это большой вызов для нас... Но двигаться следует поступательно, согласно регламенту. Это будет лучше для нас. А если станем проситься пустить в РПЛ просто так, то нас всерьез воспринимать никто не будет. Мы не особенные и должны соблюдать все правила, если хотим стать профессиональным клубом", - цитирует Кузнецова "СЭ".
Напомним, ранее один из основателей футбольного клуба Медиалиги 2DROTS Никита Панасюк заявил о желании попросить президента РПЛ Александра Алаева дать клубу Wild Card для возможности участвовать в российской Премьер-лиге.
2DROTS являются двукратными чемпионами российской Медийной футбольной лиги. В нынешнем сезоне команду пригласили принять участие в текущем розыгрыше Кубка России. Их первым соперником в 1/256 финала стал клуб Второй лиги "Чертаново", который 2DROTS разгромили со счетом 3:0. На стадии 1/128 финала клуб Медиалиги выбыл из турнира, сыграв вничью с "Текстильщиком". Основное время завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался "Текстильщик" (3:5).
Наставник 2DROTS Кузнецов: если станем проситься пустить в РПЛ просто так, то нас всерьез воспринимать никто не будет
Наставник медиакоманды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, что клуб хочет попасть в РПЛ по спортивным принципам.
Фото: ФК 2DROTS