- По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, ещё что-то. "Крылья Советов", если они считали, что есть какие-то факты, наверное, должны были работать по тому матчу и что-то там решать, - приводит комментарий Каманцева "Чемпионат".
53-летний российский специалист Сергей Юран был утвержден наставником "Пари НН" в начале апреля 2023 года. Тренер провел у руля нижегородского коллектива 3 поединка, в которых сумел одержать 1 победу над "Крыльями Советов" (2:1). Эта игра вызвала широкий общественный резонанс. Представителей самарского клуба возмутила работа арбитра из Улан-Удэ Романа Галимова. По мнению ряда экспертов, рефери ошибочно назначил 11-метровый в ворота волжан, не наказал пенальти нижегородцев за фол на Владимире Писарском и не удалил защитника "Пари НН" Виктора Александрова. По итогам игры гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев объявил об уходе со своего поста. Причиной своего решения он назвал судейство.
Каманцев: по Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, ещё что-то
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался по поводу обвинений в адрес наставника "Пари НН" Сергея Юрана.
Фото: РФС