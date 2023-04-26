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Каманцев: по Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, ещё что-то

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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался по поводу обвинений в адрес наставника "Пари НН" Сергея Юрана.
Фото: РФС
- По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, ещё что-то. "Крылья Советов", если они считали, что есть какие-то факты, наверное, должны были работать по тому матчу и что-то там решать, - приводит комментарий Каманцева "Чемпионат".

53-летний российский специалист Сергей Юран был утвержден наставником "Пари НН" в начале апреля 2023 года. Тренер провел у руля нижегородского коллектива 3 поединка, в которых сумел одержать 1 победу над "Крыльями Советов" (2:1). Эта игра вызвала широкий общественный резонанс. Представителей самарского клуба возмутила работа арбитра из Улан-Удэ Романа Галимова. По мнению ряда экспертов, рефери ошибочно назначил 11-метровый в ворота волжан, не наказал пенальти нижегородцев за фол на Владимире Писарском и не удалил защитника "Пари НН" Виктора Александрова. По итогам игры гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев объявил об уходе со своего поста. Причиной своего решения он назвал судейство.


Юран Нижний Новгород Каманцев Крылья Советов
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