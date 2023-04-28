- Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав.
Шунин толкнул Скопинцева в лицо рукой после одного из эпизодов матча с "Факелом". После игры голкипер заявил, что такое бывает, между партнерами нет обид. Партнеры пожали друг другу руки, а конфликт был исчерпан. Стычка динамовцев не способствовала команде в борьбе за попадание в тройку лидеров чемпионата России. В активе "Динамо" 39 очков после 25 сыгранных матчей.
Источник: "РБ Спорт"
Скопинцев - о конфликте с Шуниным: абсолютно нормальная ситуация, он признал, что был не прав
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев прокомментировал конфликт с вратарем Антоном Шуниным во время матча с "Факелом" (0:2).
Фото: ФК "Динамо"