Защитник "Факела" Калинин: нам без разницы, 100 или 200 лет "Динамо". Мы играем каждый матч, как финал

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
14:00
ЗенитНе начат
П1 5.1X 3.8П2 1.68
Ахмат
16:30
ЦСКАНе начат
П1 3.6X 3.4П2 2.08
Краснодар
19:00
УралНе начат
П1 1.89X 3.65П2 4
Спартак
19:30
РостовНе начат
П1 1.66X 4.1П2 4.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
15:00
ШинникНе начат
П1 2.4X 3.2П2 2.88
Енисей
15:00
РодинаНе начат
П1 2.21X 3.35П2 3
Кубань
16:00
АкронНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.45
Волга Ул
16:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.73X 3.6П2 4.55
КАМАЗ
17:00
ВолгарьНе начат
П1 2.35X 3П2 3.15
Нефтехимик
17:30
БалтикаНе начат
П1 4X 3П2 2
Рубин
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.39X 4.4П2 7.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
14:30
Вест ХэмНе начат
П1 2.67X 3.1П2 3.05
Брентфорд
17:00
НоттингемНе начат
П1 1.66X 4П2 5.75
Брайтон
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.46X 4.75П2 7.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
17:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 4.55X 3.55П2 1.9
Реал
19:30
АльмерияНе начат
П1 1.15X 9.45П2 16
Барселона
22:00
БетисНе начат
П1 1.37X 5.4П2 9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
16:00
СалернитанаНе начат
П1 1.23X 6.7П2 14
Рома
19:00
МиланНе начат
П1 2.81X 3.05П2 2.92
Торино
21:45
АталантаНе начат
П1 3.1X 3.25П2 2.52

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.61X 4.55П2 5.4
Унион
16:30
БайерНе начат
П1 3X 3.4П2 2.51
РБ Лейпциг
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.36X 5.6П2 8.7
Кельн
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.52X 3.4П2 2.99
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат
П1 1.76X 4.2П2 4.5
Шальке-04
19:30
ВердерНе начат
П1 2.27X 3.65П2 3.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
18:00
АяччоНе начат
П1 1.22X 6.8П2 15

Кубок Франции

Новости
Нант
22:00
ТулузаНе начат
П1 2.97X 3.5П2 2.48
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Защитник "Факела" Калинин: нам без разницы, 100 или 200 лет "Динамо". Мы играем каждый матч, как финал

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Защитник "Факела" Игорь Калинин заявил, что воронежцами не было дела до того, что "Динамо" праздновало 100-летний юбилей клуба в матче с воронежцами.
Фото: Sport24
- Нам без разницы, 100 или 200 лет "Динамо". Мы играем каждый матч, как финал. Мы должны выходить и в каждой игре добывать очки, потому что мы идём от матча к матчу.

На матче с "Факелом" "Динамо" праздновало 100-летний юбилей спортивного общества, так как именно игра с воронежцами была первой домашней после наступления знаменательной даты. После поражения 0:2 в активе "Динамо" осталось 39 очков. "Факел", который продолжает борьбу за выживание в РПЛ, добавил в свой актив важные три очка и теперь имеет в активе 21 балл. Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил после матча, что главный тренер Славиша Йоканович может лишиться своей должности, если бело-голубые не попадут в тройку лучших команд по итогу сезона.

Источник: "Чемпионат"


Калинин Факел Динамо
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