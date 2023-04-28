- Нам без разницы, 100 или 200 лет "Динамо". Мы играем каждый матч, как финал. Мы должны выходить и в каждой игре добывать очки, потому что мы идём от матча к матчу.
На матче с "Факелом" "Динамо" праздновало 100-летний юбилей спортивного общества, так как именно игра с воронежцами была первой домашней после наступления знаменательной даты. После поражения 0:2 в активе "Динамо" осталось 39 очков. "Факел", который продолжает борьбу за выживание в РПЛ, добавил в свой актив важные три очка и теперь имеет в активе 21 балл. Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил после матча, что главный тренер Славиша Йоканович может лишиться своей должности, если бело-голубые не попадут в тройку лучших команд по итогу сезона.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Факела" Калинин: нам без разницы, 100 или 200 лет "Динамо". Мы играем каждый матч, как финал
Защитник "Факела" Игорь Калинин заявил, что воронежцами не было дела до того, что "Динамо" праздновало 100-летний юбилей клуба в матче с воронежцами.
Фото: Sport24