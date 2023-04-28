- Я всегда мотивирован на своей должности. Никогда не знаешь, что будет дальше. Позиция тренера нестабильная, но я полностью сконцентрирован на своей работе.
Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров и член совета директоров Дмитрий Гафин после поражения от воронежского "Факела" в 25-м туре РПЛ (0:2) не исключили, что Йоканович может быть уволен. От команды и главного тренера требуют попадания в тройку лучших по итогам сезона. Сейчас на третьем месте располагается московский "Спартак", имеющий в своем активе 48 очков, что на девять больше, чем у "Динамо". Также у красно-белых есть игра в запасе.
Источник: "Матч ТВ"
Йоканович - о своем возможном увольнении из "Динамо": никогда не знаешь, что будет дальше
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович отреагировал на слухи о своем возможном увольнении.
Фото: ФК "Динамо"