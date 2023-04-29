- "Ростов" может создать проблемы "Спартаку". Сейчас любая команда может создать проблемы "Спартаку", либо они сами их себе создают. А если исходить из того, что "Ростов" сейчас вообще на втором месте, то они точно не захотят его упускать. Проблема "Спартака" в хорошей игре в атаке, но плохой в обороне? Это побочный эффект: чем больше уделяешь внимания атаке, тем меньше получается в обороне. А так не должно быть. Баланс - это самое важное. Но "Спартаку" пока его недостает. Может, добавят в этом компоненте, - передает слова Широкова "Чемпионат".
В рамках 25 тура Российской премьер-лиги на московской "Открытие Банк Арене" 29 апреля встретятся столичный "Спартак" и "Ростов" под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина. Желто-синие набрали 49 очков в 24 матчах и занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе "Спартака" 48 очков, красно-белые занимают третью позицию. В предыдущем матче "Спартак" победил на своем поле "Краснодар" со счетом 4:3, при этом команда 33-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля отыгрывалась со счета 0:2 и 2:3.
Матч за 7 очков в гонке за медали. «Спартак» и «Ростов» сойдутся лицом к лицу в лучшем сезоне Карпина в карьере
Широков: "Ростов" может создать проблемы "Спартаку", сейчас это может любая команда. Либо они сами их себе создают
Генеральный директор "Сатурна" Роман Широков высказал мнение о предстоящем матче 25 тура РПЛ "Спартак" - "Ростов".
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