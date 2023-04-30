- Малком, оставайся, продолжай показывать свой прекрасный футбол российской аудитории, радуй наших болельщиков! (Улыбается) Малкому всего двадцать шесть лет, у него впереди долгие годы карьеры, так что как минимум сезон в РПЛ он точно может провести. С другой стороны, парень в расцвете футбольных сил и на гребне карьеры, и если он действительно мечтает о покорении Европы, то летом надо уходить, - приводить комментарий Цветкова bobsoccer.ru.
Вчера Малком показал феерическую игру против "Крыльев Советов" (5:1) из Самары, в одиночку отправив в их ворота четыре мяча. Для новоиспеченного гражданина РФ этот покер стал первым в карьере. Всего на счету экс-игрока "Барселоны" 25 голов и 9 ассистентских действий в 31 поединках в сине-бело-голубой футболке. Он являет не только лучшим бомбардиром клуба, но еще и уверенно лидирует в гонке голеадоров в национальном первенстве. На протяжении всей весенней части различные источники сообщают о том, что в летнее трансферное окно Малком захочет сменить клубную прописку. Зимой в услугах игрока был заинтересован французский гранд "ПСЖ", но парижанам не удалось договориться о сумме сделки с "Зенитом". Сам футболист в недавнем интервью заявил о том, что ему бы хотелось снова играть в еврокубках.
Экс-игрок "Зенита" Цветков: Малком, оставайся, продолжай показывать свой прекрасный футбол российской аудитории
Бывший защитник "Зенита" Валерий Цветков высказался по поводу игрока петербуржского клуба Малкома.
Фото: ФК "Зенит"