- Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко. Сколько раз игрок "Ростова" пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной? Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра, - приводит мнение Салиховой "Чемпионат".
Шутливое прозвище "дельфин" прикрепилось с форварду "Спартака" Александру Соболева после ряда его симуляций. В этом сезоне многочисленные эксперты указывают, что ростовчанин Николай Комличенко, заработавший уже 8 11-метровых, часто сам дорисовывает серьезность нарушения. При это бывшие судьи и судейские эксперты замечают, что большинство пенальти были назначены по правилам. В этом сезоне Комличенко провел 31 игр в футболке донского клуба. В них россиянин сумел забить 12 голов. Также к голам Николай приплюсовал еще 14 ассистентских действий. Игрок тратит на гол в среднем 195 минут игрового времени. Вчера "Ростов" и "Спартак" встречались между собой (1:1). Комличенко сумел заработать желтую карточку для Литвинова и сделать ассист, а Соболев забил гол, который принес москвичам ничью.
Салихова: Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мыслями по поводу футболиста "Ростова" Николая Комличенко.
Фото: "Чемпионат"