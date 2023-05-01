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Галактионов: не форсируем уровень готовности Пиняева

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Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, как проходит восстановление нападающего "железнодорожников" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
- Даем Пиняеву полностью восстановиться для того, чтобы он вошел и уже безболезненно готовился к следующей игре. Будет ли он готов к "Сочи"? Будем надеяться. Самое главное, мы точно не форсируем его уровень готовности, чтобы он полноценно вошел в общую группу.

18-летний нападающий, играющий на позиции левого вингера, перешел в "Локомотив" в январе этого года из "Крыльев Советов". Футболист сборной России не принимал участия в матче 25-го тура чемпионата России против "Химок" (5:1) из-за мышечного повреждения. Пиняев сыграл за "железнодорожников" 9 встреч, в которых отметился одним забитым голом. Всего в этом сезоне на его счету 5+3 по системе гол плюс пас в 24 матчах. В рамках 26-го тура РПЛ "Локомотив" примет "Сочи".

Источник: "СЭ"


Галактионов Пиняев Локомотив
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