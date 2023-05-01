– Рады приветствовать Вадима Валентиновича в нашем клубе! Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Основная цель – попытаться сохранить прописку в РПЛ. Срок контракта мы не комментируем. Но соглашение точно не рассчитано только до конца этого сезона, – приводит слова Асхабадзе "СЭ".
1 мая "Факел" объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежской команды. Ассистентами 47-летнего специалиста станут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычев, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе.
Воронежцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей за 5 туров до конца сезона. В их копилке 21 набранное очко в 25 турах. Напомним, вчера клуб анонсировал отставку Дмитрия Пятибратова с должности главного тренера "Факела". В ближайшем туре Евсеев дебютирует на тренерском мостике матчем с "Ростовом", занимающим вторую строчку в таблице.
Гендиректор "Факела" Асхабадзе: контракт с Евсеевым рассчитан точно не до конца сезона. Цель – сохранить прописку в РПЛ
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе поделился целями назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Шинник"