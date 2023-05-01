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Генич: желаю "Ростову" проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю

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Известный комментатор Константин Генич высказался по поводу конфликта с "Ростовом".
Фото: ютуб-канал "Коммент Шоу"
- Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю. Это люди, которым я всегда шел навстречу, с которым прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли... Я так понимаю, что smm это не мог [сделать] без санкций [свыше], - приводит слова Генича ютуб-канал "Коммент Шоу".

Вчера между Геничем и "Ростовом" произошла перепалка в социальных сетях. Пресс-служба дончан обвинила комментатора в предвзятости после ничьей со "Спартаком" (1:1), намекнув на тот факт, что московский коллектив подарил Константину клубный бомбер. Генич ответил в жесткой форме, предложив ростовчанам пересчитать количество 11-метровых. В данный момент "Ростов" находится на 2-й позиции, опережая "Спартак", идущий на 3-й строчке, на 1 балл. В РПЛ осталось сыграть всего 5 туров. Соперниками дружины Карпина станут "Факел" из Воронежа, "Сочи", "Краснодар", "Ахмат" из Грозного и ЦСКА. Отметим, что последний раз "Ростов" занимал 2-е место по итогам 30 туров в сезоне 2015/2016. Тогда клубом рулил Курбан Бердыев.


Генич Ростов
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