Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. Сумма продажи игрока составила 30 миллионов евро. Однако, как отмечает источник, итоговый финансовый баланс сделки оказался для петербургского клуба отрицательным, если учитывать все сопутствующие расходы.
Сообщается, что изначально "Зенит" заплатил 25 миллионов евро за переход Жерсона из "Фламенго". Дополнительно клуб выплатил 3 миллиона евро в качестве подписного бонуса футболисту и его агенту, которым является отец игрока. Еще 4,5 миллиона евро ушло на комиссионные посредникам. За полгода, проведенные в команде, бразилец заработал около 3 миллионов евро зарплаты, а также получил 50 тысяч евро бонусами за два забитых гола.
При этом часть возможных выплат осталась в распоряжении клуба: около 680 тысяч евро Жерсон не получил из-за невыполнения индивидуальных показателей, прописанных в контракте.
"Зенит" не смог полностью окупить трансфер Жерсона - источник
Продажа полузащитника Жерсона в "Крузейро" не позволила "Зениту" полностью окупить затраты, понесенные при приглашении бразильца.
Фото: ФК "Зенит"