Шикунов поддержал решение "Зенита" по Жерсону

По его мнению, для петербургского клуба эта сделка выглядит оправданной с финансовой точки зрения.
- Игрок серьёзного уровня, но того, что мы от него ожидали, мы не увидели, не получили. Я думаю, очень хорошо, что они вернули деньги, у него здесь не пошло от слова совсем, - цитирует Шикунова "Советский спорт".
Ожидается, что Жерсон официально оформит переход в "Крузейро" уже на этой неделе. Сообщается, что "Зенит" согласился продать полузащитника за 27 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может увеличиться еще на три миллиона.
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги бразильский хавбек провел 12 матчей и отметился одним забитым мячом.
Бывший спортивный директор "Ростова" и "Спартака" Александр Шикунов положительно оценил решение "Зенита" расстаться с полузащитником Жерсоном, который в ближайшее время станет игроком "Крузейро".
