Шикунов поддержал решение "Зенита" по Жерсону

Бывший спортивный директор "Ростова" и "Спартака" Александр Шикунов положительно оценил решение "Зенита" расстаться с полузащитником Жерсоном, который в ближайшее время станет игроком "Крузейро".
Фото: ФК "Зенит"
По его мнению, для петербургского клуба эта сделка выглядит оправданной с финансовой точки зрения.

- Игрок серьёзного уровня, но того, что мы от него ожидали, мы не увидели, не получили. Я думаю, очень хорошо, что они вернули деньги, у него здесь не пошло от слова совсем, - цитирует Шикунова "Советский спорт".

Ожидается, что Жерсон официально оформит переход в "Крузейро" уже на этой неделе. Сообщается, что "Зенит" согласился продать полузащитника за 27 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может увеличиться еще на три миллиона.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги бразильский хавбек провел 12 матчей и отметился одним забитым мячом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится