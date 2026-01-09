Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Шевалье рассказал о реакции на появление Сафонова в основе "ПСЖ"
"Зенит" не смог полностью окупить трансфер Жерсона - источник
4
ПАОК повысил предложение по трансферу игрока "Зенита" - источник
"Крылья Советов" арендовали нападающего ЦСКА - источник
3
Представитель Жерсона подтвердил, что игрок покинул "Зенит"
11
Главные новости
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки
Сегодня, 21:09
Сборная Сенегала успешно преодолела стадию четвертьфинала Кубка африканских наций, минимально обыграв команду Мали.
Сборная Сенегала
Встреча завершилась со счетом 1:0 и принесла сенегальцам путевку в следующий раунд турнира.
Решающий мяч был забит уже в первой половине игры: на 27-й минуте отличился нападающий "Эвертона" Илиман Ндиай. Незадолго до перерыва ситуация для сборной Мали заметно осложнилась. Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума получил вторую желтую карточку и был вынужден досрочно покинуть поле, оставив свою команду в меньшинстве.
Победа позволила сборной Сенегала стать первым участником полуфинальной стадии Кубка Африки. В борьбе за выход в финал сенегальцы встретятся с победителем противостояния Египет - Кот-д’Ивуар.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Сенегала
Сборная Мали
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0