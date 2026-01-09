Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки

Сборная Сенегала успешно преодолела стадию четвертьфинала Кубка африканских наций, минимально обыграв команду Мали.

Сборная Сенегала

Встреча завершилась со счетом 1:0 и принесла сенегальцам путевку в следующий раунд турнира.



Решающий мяч был забит уже в первой половине игры: на 27-й минуте отличился нападающий "Эвертона" Илиман Ндиай. Незадолго до перерыва ситуация для сборной Мали заметно осложнилась. Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума получил вторую желтую карточку и был вынужден досрочно покинуть поле, оставив свою команду в меньшинстве.



Победа позволила сборной Сенегала стать первым участником полуфинальной стадии Кубка Африки. В борьбе за выход в финал сенегальцы встретятся с победителем противостояния Египет - Кот-д’Ивуар.