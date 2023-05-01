- Оскорбления Павлюченко? Неожиданно, я этого не слышал. Неактуально кого-то оскорблять в таком матче. Это праздник для болельщиков в первую очередь.
Павлюченко за свою карьеру три года отыграл в волгоградском "Роторе", из которого перешел в московский "Спартак". На ретро матче между красно-белыми и сталинградским "Динамо", который прошел вчера, 1 мая, в Волгограде, болельщики начали нецензурно оскорблять Павлюченко, отметившегося забитым мячом. Прославленный нападающий играл за "Спартак".
Источник: "Матч ТВ"
Самедов - об оскорблениях Павлюченко в Волгограде: неактуально кого-то оскорблять в таком матче
Полузащитник Александр Самедов отреагировал на оскорбления в адрес нападающего Романа Павлюченко на матче "Динамо" - "Спартак".
Фото: Чемпионат.com