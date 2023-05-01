- "Спартак" весной играет нестабильно. Осенью и весной — две разные команды. Почему предлагал выгнать легионеров? Потому что Промес получил травму, и результаты сразу пошли на спад. Это к вопросу о том, как команда зависит от одного футболиста.
После зимнего перерыва "Спартак" опустился на третье место в турнирной таблице. В последнем матче в РПЛ с "Ростовом" (1:1) красно-белые упустили шанс подняться на одну строчку. В следующей встрече "Спартак" сыграет с "Зенитом". Санкт-петербургская команда может гарантировать себе чемпионство в случае победы над москвичами. Этот титул станет для "Зенита" уже пятым подряд. "Спартак" ни разу не становился чемпионом РПЛ с 2017 года.
Источник: "Спорт-экспресс"
Аленичев: "Спартак" осенью и весной — две разные команды. Клуб зависит от одного футболиста
Фото: ФК "Енисей"