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Павлюченко: если в РПЛ дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит

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Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко высказался об уровне приезжающих в РПЛ легионеров.
Фото: ФК "Локомотив"
- Если будут приезжать легионеры уровня Малкома, то пусть едут. А если дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит. Сильные иностранцы нужны. Посмотрите на чемпионат Англии… Это самое сильное первенство не из-за того, что там англичане играют.

В РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных футболистов. У таких ограничений есть как сторонники, так и критики, которые предлагают сократить разрешенное количество иностранцев. Малком - лучший бомбардир РПЛ в текущем сезоне, забивший уже 22 гола за пять туров до конца чемпионата. Подобное достижение не покорялось никому в чемпионате России с сезона 2011/2012.

Источник: "РИА Новости Спорт"


Павлюченко
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