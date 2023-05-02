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Романцев - о ретро матче: невиданное количество болельщиков, даже по телевизору нет столько

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Главный тренер "Спартака" в ретро матче с "Динамо" Олег Романцев оценил атмосферу на трибунах в Волгограде.
Фото: ФК "Спартак"
- Все добрые, видимо, разбирающиеся в футболе. Они по делу реагировали на хорошие действия и негативно на плохие. Мне понравились болельщики и их количество, невиданное количество, даже по телевизору нет столько болельщиков.

Встречу в Волгограде посетили более 35 тысяч зрителей. Ретро матч закончился победой московского "Спартака", который и возглавлял Романцев. Красно-белые забили два безответных мяча усилиями Романа Павлюченко и Александра Самедова. Форвард подвергся оскорблениям с трибун. Это может быть связано с тем, что во время своей профессиональной карьеры Павлюченко ушел из волгоградского "Ротора" в "Спартак".

Источник: "Спорт-экспресс"


Романцев
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