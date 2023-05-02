- Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы продлить контракт с Оздоевым. У него еще один год по контракту. Знаю, что некоторые команды заинтересованы в его переходе. Европа? Не могу сказать ничего конкретного.
Оздоев перешел в "Фатих" перед началом текущего сезона на правах свободного агента из "Зенита". Под руководством главного тренера турецкой команды Андреа Пирло российский полузащитник забил пять голов и сделал четыре голевых паса. Соглашение Оздоева с клубом действует еще один сезон. Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе в "Фатих" бывшего одноклубника Оздоева в "Зените" Далера Кузяева. Интерес к действующему игроку сине-бело-голубых подтвердили в турецком клубе.
Источник: "Спорт-экспресс"
Спортдиректор "Фатих Карагюмрюк": мы хотим продлить контракт с Оздоевым
Спортивный директор "Фатих Карагюмрюк" Мурад Акын заявил, что в турецком клубе хотят сохранить российского полузащитника Магомеда Оздоева.
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