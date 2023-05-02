– Никакой недооценки соперника тут быть не может. "Акрон" выбил четыре московские команды, причем сделал это достаточно уверенно. У них есть характер, они умеют играть в футбол. Мы должны выходить так же, как и в матче РПЛ. Нам осталось чуть-чуть до финала. Цели у нас самые высокие, – приводит слова Ахметова "СЭ".
Финал Кубка России между "Краснодаром" и "Акроном" состоится в среду, 3 мая. Стартовый свисток рефери из Азова Артем Чистяков подаст в 19:30 по московскому времени. Победитель продолжит борьбу за трофей, проигравший выбывает из турнира.
В предыдущем раунде "Краснодар" едва не упустил победу над "Крыльями Советов". Команда Владимира Ивича вела с преимуществом в два гола, но позволила волжанам сравнять счет на последних минутах - 2:2. В серии пенальти "быки" праздновали успех (3:0). Футболисты "Крыльев" не реализовали ни одного 11-метрового удара.
Середняк Первой лиги "Акрон" уже выбил из турнира 4 московских команды. В полуфинале Пути регионов жертвой команды Евгения Калешина стал "Спартак" (2:1).
Ахметов: никакой недооценки соперника тут быть не может. "Акрон" выбил 4 московские команды, причем достаточно уверенно
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов рассказал о настрое команды на финальный матч Пути регионов Кубка России против тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Краснодар"