- В нынешних обстоятельствах чемпионат Турции – хороший вариант продолжения карьеры для российского игрока. Сейчас в других странах очень мало клубов, готовых пригласить к себе футболиста из России. Поэтому если к Кузяеву действительно есть конкретный интерес – это хорошо, - приводит мнение Игонина "Чемпионат".
Вчера в СМИ появились сведения, что "Фатих Карагюмрюк" проявляет интерес к кандидатуре футболиста "Зенита" Далера Кузяева, играющего на позиции центрального полузащитника. Примечательно, что в турецком клубе подтвердили желание видеть в своих цветах зенитовца. В этом сезоне Далер провел за невский клуб 30 встреч. В них хавбек удалось 5 раз поразить ворота своих соперников. Также в активе россиянина 7 голевых пасов. Отметим, что на счету Кузяева 2 гола в 46 играх за сборную России. В январе игроку исполнилось 30 лет. В "Фатихе" играет другой бывший зенитовец Магомед Оздоев. Футболист является одним из лидеров дружины Андреа Пирло. Команда в данный момент занимает 9-ю позицию в местном первенстве.
Игонин - о возможном переходе Кузяева в "Фатих Карагюмрюк": в нынешних обстоятельствах Турция – хороший вариант
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин поделился своей точкой зрения на возможный переход Далера Кузяева в "Фатих Карагюмрюк".
Фото: "СЭ"