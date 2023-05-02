- В Петербурге всегда очень трудно играть. И все равно я думаю, у "Спартака" будет хорошая мотивация. Во-первых, команда точно хочет занять второе место. Во-вторых, она захочет испортить настроение "Зениту", чтобы не дать ему стать чемпионом в этой встрече. Так что я хочу, чтобы "Спартак" выиграл эту игру, буду болеть за него, - приводит мнение Ари "РБ Спорт".
В этот уик-энд "Зенит" может официально стать чемпионом России. Для этого нужно, чтобы "Факел" отобрал очки у "Ростова". А самим питерцам необходимо обыграть столичный "Спартак". Примечательно, что красно-белый коллектив не может победить в Санкт-Петербурге с 2012 года. В том матче "Зенит", уже ставший чемпионом, проиграл "Спартаку" (2:3) с голами Билялетдинова, Эменике и Кариоки. В трех последних встречах, которые прошли на "Газпром Арене", дружина Сергея Семака отправила в ворота москвичей 11 голов. В данный момент "Спартак" располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 49 баллов. Отметим, что игра первого круга между коллективами закончилась победой "Зенита" (2:1).
Ари: "Спартак" мотивирован испортить настроение "Зениту" и не дать стать ему чемпионом
Экс-игрок "Спартака" Ари поделился своими соображениями по поводу предстоящего поединка москвичей против "Зенита".
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