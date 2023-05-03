"Футболисты "Спартака" уже поздравили "Зенит" в ноябре 2022 года. Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретенные Федуном, ни одному из них не придет в голову выстроиться перед "блекло-голубыми", - цитирует Салихову Metaratings.ru.
"Зенит" по итогам 25 сыгранных матчей уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента - "Ростов" на 11 очков за 5 туров до окончания чемпионата. В активе петербуржцев 61 набранное очко. "Спартак" с 49 очками находится на третьей строчке. В матче 26-го тура РПЛ подопечные Сергея Семака примут да своей домашней арене "красно-белых". По итогам поединка "сине-бело-голубые" могут досрочно завоевать золотые медали первенства России.
Салихова - о чемпионском коридоре: надеюсь, в "Спартаке" никому не придет в голову выстроиться перед "Зенитом"
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на предложение организовать чемпионский коридор "Зениту" в случае досрочного чемпионства в РПЛ.
Фото: Global Look Press