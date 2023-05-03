- Я точно их не боюсь. Знаю, что у них хорошая команда и с ними трудно играть, но мы как команда точно готовы к встрече с ними. Посмотрим, что будет после матча, но думаю, мы выиграем, - приводит мнение Мозеса "Матч ТВ".
"Краснодар" движется к своему 1-му трофею в своей истории. Сегодня в Кубке России южане сыграют с "Акроном" из Тольятти, который выбил уже 4 клуба РПЛ из турнира и является главной сенсацией Кубка. Нигериец Дэвид Мозес, играющий на позиции правого вингера, пополнил состав "Краснодара" только зимой этого года. В футболке южного коллектива Дэвид сыграл 11 поединков, в которых сумел отметиться 1 забитым мячом. В РПЛ дружина Владимира Ивича располагается на 6-й строчке, имея на своем счету 39 очков. Отставание от "Ахмата", идущего на 5-й позиции, составляет 1 турнирный балл.
Полузащитник "Краснодара" Мозес: думаю, мы выиграем у "Акрона"
Нигерийский футболист "Краснодара" Дэвид Мозес поделился своими ожиданиями по поводу поединка с "Акроном" в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"