По сообщениям СМИ, 25-летний россиянин Илья Гапонов, играющего на позиции центрального защитника, своей игрой заинтересовал сразу два клуба РПЛ. В своей команде защитника хотели бы видеть "Локомотив" и "Сочи", которые летом намерены усилить линию обороны.
Илья Гапонов пополнил состав "Крыльев Советов" в феврале 2022 года. В футболке волжского клуба игрок провел 24 поединка. В них он сумел забить 2 гола и оформить 1 ассист. В этом сезоне на счету Ильи 2 мяча в 18 встречах за "Крылья". Контракт Гапонова с самарским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
Источник: РБ Спорт
"РБ Спорт": "Локомотив" и "Сочи" заинтересованы в приобретении защитника "Крыльев Советов" Гапонова
Российский футболист "Крыльев Советов" Илья Гапонов может перебраться в "Локомотив" или "Сочи".
Фото: "Чемпионат"