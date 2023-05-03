- Меня часто удивляли слова Дзюбы, особенно о моей деятельности в "Зените". Удивлен и тому, что он еще не обсуждает мои действия в прошлом как футболиста в каких-то матчах. Если же брать эту историю с Захаряном, то она уже даже не смешная. Потому что когда приезжал Захарян, я был еще действующим футболистом. А когда я работал в системе клуба, уже по сути все охотились за Арсеном, - приводит комментарий Малафеева "Матч ТВ".
Ранее в интервью Артем Дзюба обвинил Вячеслава Малафеева, который работал спортивным директором в "Зените", что тот упустил полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна. Стоит отметить, что конфликт Дзюбы и Вячеслава длится с 2017 года. Тогда, по мнению форварда, экс-вратарь петербуржцев блокировал его уход и некрасиво себя вел. Малафеев - воспитанник "Зенита". В футболке петербуржского клуба Вячеслав сыграл 441 поединок. В них россиянин пропустил 436 голов. Также в активе игрока 163 сухих матча. Весной 2016 года Малафеев повесил бутсы на гвоздь и сосредоточился на менеджерской должности. Артем Дзюба также защищал цвета "Зенита". В Санкт-Петербурге форвард провел 7 сезонов и стал 4-х кратным чемпионом России.
Малафеев: удивляет, что Дзюба пока не обсуждает мои игры
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался по поводу критики со стороны Артем Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"