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Нападающий "Акрона" Понсе – о вылете из Кубка России: мы провели отличный матч, но пенальти – это всегда лотерея

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Нападающий "Акрона" Андрес Понсе прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:0, 2:4 по пен.) в финале Пути регионов Кубка России и вылет из турнира.
Фото: ФК "Акрон"
– Мы провели отличный матч, "Краснодар" – хорошая команда, с ними интересно играть. Но пенальти – это всегда лотерея, никогда не знаешь, кто пройдет дальше.

Мы гордимся тем, что прошли так далеко в Кубке России, это был хороший путь. Нам удалось сыграть с лучшими командами РПЛ. Что сказал Калешин после матча? Поблагодарил каждого из нас, сказал, что гордится нами за проявленный характер, – приводит слова Понсе "РБ Спорт".

Накануне середняк Первой лиги "Акрон" в третий раз в текущем розыгрыше Кубка России довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов с "Краснодаром" завершилось нулевой ничьей. В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка.

За место в Суперфинале команда Владимира Ивича поспорит с "Уралом", который накануне проиграл ЦСКА в ответной встрече со счетом 1:2.


Акрон Краснодар Понсе Кубок России
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