– Когда "Акрон" играл со "Спартаком" в Кубке, комментатор полчаса рассказывал, какое плохое поле в Жигулевске и как трудно будет москвичам на нем играть. Вы, наоборот, скажите, что слава богу, что нашелся такой человек, который создал эту команду. Это же здорово, а зачем оскорблять человека, который содержит клуб? – приводит слова Стипиди "Евро-Футбол.Ру".
Стадион "Кристалл" в Жигулевске является домашней ареной тольяттинского "Акрона". В нижней сетке Кубка России волжане выбили из борьбы четыре московских клуба, включая действующего обладателя трофея "Спартак".
Накануне середняк Первой лиги "Акрон" в третий раз в текущем розыгрыше Кубка России довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов с "Краснодаром" завершилось нулевой ничьей. В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка.
В Суперфинале Кубка, который запланирован на 11 июня в "Лужниках", ЦСКА встретится с победителем матча между "Краснодаром" и "Уралом". Эта игра состоится 17 мая на Юге России.
Стипиди: когда "Акрон" играл со "Спартаком" в Кубке, комментатор полчаса рассказывал, какое плохое поле в Жигулевске
Известный футбольный функционер Павел Стипиди подверг критике работу комментаторов федерального канала "Матч ТВ".
Фото: ФК "Акрон"