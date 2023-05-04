– "Динамо" губит возвеличивание молодежи, которая ничего не добилась, а не работа тренера Йокановича, – цитирует Мостового "РИА Новости".
За пять туров до финиша сезона РПЛ "Динамо" опустилось на седьмую строчку в таблице РПЛ. Отставание от "Спартака", замыкающего тройку лидеров, составляет 10 очков.
В последнем туре бело-голубые потерпели сенсационное поражение в родных стенах от воронежского "Факела" (0:2) в "матче столетия" клуба. Под руководством Йокановича "Динамо" одержало единственную победу в шести недавних матчах. В ближайшем матче чемпионата России бело-голубые на выезде встретятся с "Химками".
Сегодня в отечественной прессе появилась информация о том, что руководство "Динамо" предложит 54-летнему сербу продлить контракт только в том случае, если команда финиширует в призерах по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
Александр Мостовой: "Динамо" губит не работа тренера Йокановича, а возвеличивание молодежи, которая ничего не добилась
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал неудачные результаты "Динамо" под руководством Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"