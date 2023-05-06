- В принципе у "Химок" такой календарь оставшихся матчей, что будет очень трудно зацепить там какие-либо очки. У "Динамо" в этом плане и шансов побольше, и турнирных перспектив. Да и в целом состав все-таки мощнее. Москвичи будут фаворитами в этом матче, но груз поражения аутсайдеру в прошлой игре может давить и вызывать неуверенность в своих силах. Дома "Химки" могут этим воспользоваться за счет быстрых контратак.
"Химки" находятся в зоне прямого вылета, на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыковых матчей команду на данный момент отделяет 4 балла. В активе подмосковной команды 17 набранный очков в 25 сыгранных матчах. В копилке московского "Динамо" 39 очков в таком же количестве проведенных поединков. "Бело-голубые" занимают 7-ю строчку. "Химки" примут своих соперников на своем домашнем стадионе в матче 26-го тура чемпионата России сегодня, 6 мая. Начало встречи запланировано на 14:00 по Москве.
Источник: Metaratings.ru
Тихонов: у "Химок" такой календарь, что будет очень трудно зацепить какие-либо очки
Экс-футболист "Химок" Андрей Тихонов рассказал, чего он ожидает от встречи 26-го тура чемпионата России "Химки" - "Динамо".
Фото: Чемпионат.com