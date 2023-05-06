- Тут и так понятно, что "Зенит" — чемпион. Это было ясно еще после первого круга. Так что на один матч позже или раньше – значения не имеет, - приводит мнение Гацкана "РБ Спорт".
"Зениту" из Санкт-Петербурга осталось набрать всего 4 очка для того, чтобы завоевать чемпионский титул. Это трофей станет пятым подряд для невского клуба. Примечательно, что все они выиграны под руководством Сергея Семака. Сегодня начинается 26 тур национального первенства. Ключевыми поединками для чемпионской интриги станут "Ростов" - "Факел" и "Зенит - "Спартак". Если дончане не сумеют обыграть воронежский коллектив, который недавно возглавил Вадим Евсеев, а "Зенит" возьмет максимум очков со "Спартаком", то в текущем сезоне РПЛ официально определится чемпион.
Экс-игрок "Ростова" Гацкан: "Зенит" — чемпион, одним матчем позже или раньше — не имеет значения
Бывший футболист "Ростова" Александр Гацкан поделился мыслями по поводу чемпионской интриги в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"