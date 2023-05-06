По сведениям СМИ, МВД ограничило максимальную заполняемость "Лужников". Теперь арену можно заполнить только на 15 тысяч зрителей. Данное решение связано с тем, что стадион не соответствует приказу No1092 о техническом оснащении для обеспечения безопасности.
"Лужники" находятся в Москве. Первый поединок после реконструкции арены состоялся в 2017 году. Между собой играли сборные России и Аргентины. Встреча закончилась победой южноамериканцев со счетом 1:0. Общая вместимость "Лужников" составляет примерно 81 тысяча зрителей. В этом сезоне на арене свои домашние игры проводит "Торпедо" из Москвы. Также на главном стадионе страны 11 июня должен состоятся суперфинал Кубка России.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: МВД ограничило максимальную заполняемость "Лужников" до 15 тысяч зрителей
В МВД приняли решение огранить максимальную вместимость "Лужников".
Фото: РИА Новости