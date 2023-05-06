- Призывы увольнять Йокановича? У нас всегда ищут негатив. Всегда ищут причины, почему тренер плохой. Поменяют одного-второго и все по кругу. Мы видели команды, где тренер три раза меняется за сезон, а результата нет, - приводит мнение Семшова "СЭ".
Столичное "Динамо" проваливает текущий сезон. В российском первенстве москвичи после 25 туров располагаются на 7-й строчке, отставая на 10 очков от идущего третьим "Спартака". Также бело-голубой коллектив выбыл из Кубка, проиграв "Акрону" из Тольятти. Рулевым "Динамо" является сербский специалист Славиша Йоканович. По сообщениям СМИ, если клуб не финиширует в тройке по итогам 30 туров, то серб оставит свой пост. Примечательно, что в этом году "Динамо" отпраздновало свое столетие.
Семшов – о Йокановиче: у нас всегда ищут причины, почему тренер плохой
Экс-игрок "Динамо" Игорь Семшов поделился мнением по поводу ситуации в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"