Евсеев - о четвертой победе над Карпиным: мы обыграли команду, а вы как хотите, так и трактуйте

Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев ответил на вопрос о четвертой победе в личном тренерском противостоянии с наставником "Ростова" Валерием Карпиным.

Фото: ФК "Факел"





Матч 26 тура Российской премьер-лиги "



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин был дисквалифицирован на домашний матч 26 тура РПЛ против "Факела", командой в этой игре руководил его помощник Виктор Онопко. - У меня сегодня четвертая победа над Карпиным? Ищете не там. Мы обыграли команду, а вы как хотите, так и трактуйте. Задача - остаться в РПЛ напрямую? Задача - сделать четыре важных шага в последних матчах, - передает слова Евсеева Matchtv.ru Матч 26 тура Российской премьер-лиги " Ростов " - "Факел" (0:2) стал пятым в тренерском противостоянии Валерия Карпина и Вадима Евсеева. При этом команды Евсеева (" Уфа " и "Факел") одерживали победы в 4 случаях из 5, одна победа в таком противостоянии на счету "Ростова" Карпина.Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин был дисквалифицирован на домашний матч 26 тура РПЛ против "Факела", командой в этой игре руководил его помощник Виктор Онопко.