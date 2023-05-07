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Дуглас Сантос - о чемпионском коридоре: нужно понимать, что в каких-то странах такая традиция есть, а в каких-то нет

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Бразильский капитан "Зенита" Дуглас Сантос высказался о возможном чемпионском коридоре в случае завоевания клубом золотых медалей РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- В Бразилии такой традиции нет. Мне кажется очень крутой историей, когда соперник оказывает дань уважения той работе, что команда-чемпион проделала на протяжении всего сезона. Но одновременно с этим нужно понимать, что в каких-то странах такая традиция есть, а в каких-то нет. Поэтому нужно просто уважать моменты, связанные с каждой конкретной страной и ее культурой, - приводит комментарий Сантоса "Матч ТВ".

Сегодня, победив столичный "Спартак", "Зенит" из Санкт-Петербурга сможет досрочно выиграть золотые медали РПЛ. Этот трофей станет 5-м подряд для невского клуба. На протяжении последней недели футбольной общественностью обсуждается возможный чемпионский коридор. Кто-то высказывает мнение о том ,что "Спартак" должен организовать его в случае триумфа "Зенита", а кто-то категорически против. Отметим, что традиция организовывать чемпионский коридор есть в Испании и Англии. Так, "Ман Сити" Хосепа Гвардиолы организовывал коридор "Ливерпулю" Юргена Клоппа, который выиграл чемпионство АПЛ в 2020 году. Также в предыдущем сезоне в Испании "Леванте" приветствовал мадридский "Реал", который завоевал золотые медали Ла Лиги. Примечательно, что в России чемпионских коридоров никогда не было.


Дуглас Сантос Спартак Зенит
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