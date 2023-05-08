- Поздравляю "Зенит" с очередным чемпионским титулом. Это очень достойная команда, ведь они не отдают чемпионство уже пять лет. Думаю, что "Зенит" заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории. Также хочется отметить Семака, он проделал отличную работу.
"Зенит" выиграл пять чемпионств подряд, начиная с 2019 года. Все это время петербуржцами руководит главный тренер Сергей Семак. Ранее московский "Спартак" выигрывал шесть титулов подряд, однако последний раз красно-белые становились чемпионами в 2017 году. Последним чемпионом России до "Зенита" был московский "Локомотив" в 2018 году.
Источник: "Советский спорт"
Капелло: "Зенит" заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поздравил "Зенит" с чемпионством в РПЛ.
Фото: РФС