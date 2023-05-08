- В чем реально хочется похвалить "Зенит" — в том, как они работают с болельщиками. Сколько людей пришло — они же не просто так пришли — сто процентов, какие-то акции проводят, привлекают людей. Сегодня было 45 тысяч болельщиков — это клево.
В условиях Fan ID "Зенит" продолжает раздавать бесплатные билеты своим болельщикам, о чем заявляли в руководстве клуба. Также для привлечения зрителей на трибуны санкт-петербургский клуб организует концерты перед играми. На матче со "Спартаком" впервые за долго время выступила группа "Тату", исполнившая свой хит "Нас не догонят" перед 45 тысячами человек.
Источник: "РБ Спорт"
Соболев: хочется похвалить "Зенит" за их работу с болельщиками
Фото: "Чемпионат"