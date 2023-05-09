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Канчельскис: "Локомотив" обязан продлить контракт с Дзюбой. Нет риска в том, что ему будет 35 лет, я сам закончил в 37

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Экс-полузащитник "Фиорентины" и "Эвертона" Андрей Канчельскис призвал руководство "Локомотива" обязательно продлить сотрудничество с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"
34-летний воспитанник "Спартака" принял участие во всех девяти играх "железнодорожников" в чемпионате России нынешней весной, забив в них восемь голов и оформив ассистентский хет-трик. В первой декаде февраля "Локомотив" заключил контракт с Дзюбой до конца текущего сезона, но предусмотрел в нем опцию пролонгирования еще на год.

– Великолепный трансфер. Из девяти игр забить восемь голов – это очень хорошо. Тем более он был не в такой хорошей форме, пропустил очень много времени. Был у него маленький спад, но это было ожидаемо – он же полгода особо не играл. Но он смог быстро оправиться от этого. Считаю, что "Локомотив" обязан продлить контракт с ним. Насколько именно стоит продлить, руководители решат сами, но риска в том, что ему будет 35 лет, нет. Я сам закончил в 37 лет и еще мог бы играть, так что ничего страшного, – цитирует Канчельскиса "РИА Новости".

На весеннем отрезке чемпионата страны "Локомотив" выиграл семь из девяти игр и переместился с 14-й на 9-ю позицию в таблице РПЛ за 4 тура до окончания сезона. В минувшем туре красно-зеленые на своем поле разгромили "Сочи" со счетом 3:0. Свой следующий матч команда Михаила Галактионова проведет 14 мая в Самаре против "Крыльев Советов".


Локомотив Дзюба Канчельскис
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