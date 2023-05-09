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Журналист Карпов: Хохлов отправил Цаллагова в дубль "Сочи"

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Наставник "Сочи" Дмитрий Хохлов применил дисциплинарные санкции к хавбеку Ибрагиму Цаллагову.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов принял решение отстранить россиянина Ибрагима Цаллагова, играющего на позиции опорного хавбека, от тренировок с основной командой. Причиной таких санкций стал конфликт игрока со словенским защитником южан Ваней Дркушичем. Как отмечает источник, по окончании сезона Ибрагим покинет "Сочи" и перейдет в "Аланию".

Ибрагим Цаллагов пополнил состав "Сочи" летом 2019 года. В футболке южного коллектива россиянин сыграл 110 встреч. В них он сумел забить 2 гола и оформить 5 ассистов. В этом сезоне хавбек провел 18 игр, в которых забил 1 гол. Контракт Цаллагова с "Сочи" рассчитан до конца июня 2023 года.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Цаллагов Хохлов Сочи
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