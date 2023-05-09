- Ведется ли работа по трудоустройству Педро в Европе? Конечно, да. Но пока нет никаких предложений, - приводит комментарий агента "СЭ".
Бразильский левый вингер Педриньо пополнил состав "Локомотива" в сентябре 2022 года. В футболке московского клуба футболист провел 9 игр. В них ему удалось забить 4 гола. Также к своим мячам бразилец приплюсовал еще 1 ассист. Минувшей зимой Педриньо покинул Москву и вернулся в Бразилию, где защищал цвета "Сан-Паулу". В бразильском клубе он сыграл всего 10 поединков, в которых сумел забить 3 гола. "Сан-Паулу" принял решение прекратить сотрудничество с игроком из-за обвинений в домашнем насилии.
Агент: пока нет никаких предложений по Педриньо
Агент бразильского футболиста "Локомотива" Педриньо Луис Фернандо Гарсия рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Локомотив"