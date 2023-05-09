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Агент: пока нет никаких предложений по Педриньо

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Агент бразильского футболиста "Локомотива" Педриньо Луис Фернандо Гарсия рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
- Ведется ли работа по трудоустройству Педро в Европе? Конечно, да. Но пока нет никаких предложений, - приводит комментарий агента "СЭ".

Бразильский левый вингер Педриньо пополнил состав "Локомотива" в сентябре 2022 года. В футболке московского клуба футболист провел 9 игр. В них ему удалось забить 4 гола. Также к своим мячам бразилец приплюсовал еще 1 ассист. Минувшей зимой Педриньо покинул Москву и вернулся в Бразилию, где защищал цвета "Сан-Паулу". В бразильском клубе он сыграл всего 10 поединков, в которых сумел забить 3 гола. "Сан-Паулу" принял решение прекратить сотрудничество с игроком из-за обвинений в домашнем насилии.


Педриньо Локомотив Сан-Паулу
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