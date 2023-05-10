"Срок восстановления Луки пока неизвестен. Он в процессе лечения. Надеемся, вернется на поле как можно скорее", - цитирует агента Sport24.
Напомним, 28-летний черногорский центрфорвард "Сочи" Лука Джорджевич был заменен на 36-й минуте матча 26-го тура РПЛ против "Локомотива". Сочинцы не сумели распечатать ворота "железнодорожников" и проиграли со счетом 0:3. В этом сезоне на счету Джорджевича два забитых мяча и две голевые передачи в 17 матчах за сочинскую команду во всех турнирах.
Агент - о травме Джорджевича: срок восстановления Луки пока неизвестен
Агент форварда "Сочи" Луки Джорджевича Игорь Глушевич поделился информацией о сроках восстановления своего клиента после полученного повреждения.
Фото: ФК "Сочи"