- Если Кузяев действительно хочет уйти из "Зенита", то почему в Турцию, а не в "Ференцварош"? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы, в этом нет проблем. Кузяев - основной игрок "Зенита", даже при всех бразильцах в составе. 11 Малкомов не бывает, команде нужно давать баланс, что Далер и делает. Когда есть шанс заполучить такого игрока, то пройти мимо него тяжело. Хотя понятно, что мы не в первом ряду, но мы попробуем.
Центральный полузащитник Далер Кузяев защищает цвета "Зенита" с июля 2017 года. Выпускник академии клуба с берегов Невы является пятикратным чемпионом России в составе петербуржцев. Его контракт с клубом истекает летом этого года. Ранее сообщалось о желании футболиста попробовать свои силы за пределами России. В СМИ появлялась информация об интересе к 30-летнему игроку со стороны турецких клубов. В текущем сезоне Кузяев провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 10 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Черчесов: понятно, что "Ференцварош" не в первом ряду, но мы попробуем подписать Кузяева
Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал, что венгерский клуб попробует заполучить в свои ряды хавбека "Зенита" и сборной России Далера Кузяева.
Фото: Global Look Press