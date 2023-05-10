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Быстров: "Спартак" не смог обыграть даже такой "Зенит"

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Экс-футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился своими соображениями по поводу центрального поединка 26-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Матч мог быть и интересней. Хотя зрители были довольны. 3:2 - много голов. Питерцы играли не на сто процентов - это было видно. И "Спартак" не смог обыграть даже такой "Зенит". У гостей не играл один из лидеров команды Литвинов, который держит центр поля команды. При нем красно-белые играют хорошо, у атакующих футболистов развязаны руки. Как ни старался "Спартак", хозяева поля прибавляли в нужный момент. Хотя не допускай москвичи ошибок, прибавлять сопернику было бы тяжело, - приводит мнение Быстрова "Спорт уик-энд".

"Зенит" на своей домашней арене оказался сильнее столичного "Спартака" (3:2). Петербуржцы открыли счет благодаря ляпу голкипера москвичей Александра Селихова, который выбил мяч прямо в бразильца Клаудиньо. Но "Спартаку" удалось перевернуть ход игры и завладеть инициативой. Это конвертировалось в забитый мяч. Отличился сенегальский центрфорвард Кейта Бальде. Но "Зениту" через небольшое количество времени удалось снова выйти вперед. Петербуржских болельщиков своим точным ударом порадовал Андрей Мостовой.

Второй тайм также был богат на события. На 75-й минуте с поля был удален парагвайский защитник Алексис Дуарте. Футболист грубо сфолил против бразильца Малкома. Казалось бы, теперь "Зенит" уверенно доведет дело до победы. Но защитник невского клуба неаккуратно сыграл в своей штрафной и арбитр назначил 11-метровый, который реализовал Квинси Промес. Хозяевам удалось вырвать победу уже в компенсированное время. Чемпионство "Зениту" принес Иван Сергеев.


Быстров Зенит Спартак
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